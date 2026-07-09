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Царьград

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Индонезия рассчитывает удвоить экспорт в Евразийский союз

Индонезия рассчитывает удвоить экспорт в Евразийский союз

Три Супонди из Министерства промышленности Индонезии объявил на выставке "Иннопром" о планах двукратного роста экспорта в Евразийский экономический союз после подписания соглашения о свободной торговле в Санкт-Петербурге 21 декабря 2025 года.

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