Трамп рассказал, зачем поссорился с Зеленским в Овальном кабинете

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Перепалка президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса с главарем киевского режима Владимиром Зеленским в Овальном кабинете была нужна для того, чтобы заставить так называемую Украину сделать правильный выбор.
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