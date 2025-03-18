Трамп рассказал, зачем поссорился с Зеленским в Овальном кабинете

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Перепалка президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса с главарем киевского режима Владимиром Зеленским в Овальном кабинете была нужна для того, чтобы заставить так называемую Украину сделать правильный выбор.