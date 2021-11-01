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Новости внешнеторговой деятельности Китая в рамках BRI

Лучшие новости представляют подборку новостей, связанных с внешнеторговой деятельностью Китая в рамках инициативы «пояс и путь» Китай следит за качественным сотрудничеством BRI с Казахстаном Государственный советник и министр иностранных дел Китая Ван И заявил в среду, что Китай и Казахстан должны продолжать продвигать свою инициативу «Пояс и путь» и другие совместные проекты в пост пандемическую […] Сообщение Новости внешнеторговой деятельности Китая в рамках BRI появились сначала на Novosti.

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