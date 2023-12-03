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РПЛ может перенести матчи 18-го тура на весну 2024-го: «Посмотрим, какая ситуация с погодой будет»

РПЛ может перенести матчи 18-го тура на весну 2024-го: «Посмотрим, какая ситуация с погодой будет»

Сегодня матч 17-го тура между ЦСКА и «Ростовом» (2:0) прошел под сильным снегопадом. По причине непогоды начало матча между «Локомотивом» и «Зенитом» было перенесено на полчаса.

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