Владимир Путин посетил выставку-форум «Россия»

Президенту страны представили павильоны, которые отражают культурные особенности каждого региона России Президент страны Владимир Путин впервые посетил выставку-форум «Россия», которая начала свою работу на ВДНХ 4 ноября.
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