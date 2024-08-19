Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 520 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • soylosan
    В московских поликлиниках врачей инородцев намного больше чем русских. И в основном средняя азия. Это факт. А вот при...Новые запреты. Ми...
  • Олег
    Чтобы избавиться от муравьев, не надо топтать их дорожки... Надо сжечь муравейник!Как мы "не взрыва...
  • Александр Гуреев
    А вам эта ситуация не напоминает июнь 1941, когда вся граница знала, а Москва боялась пукнуть. Ведь пакт был, нельзя ...Мы не прозевали у...

Откровения от Тамары

Откровения от Тамары

В очередной раз, скажу я вам, открыла мне глаза эта прекрасная женщина, кумир нашей оппозиции - Тамара Эйдельман.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Еськов
Жидовка вскормленная и выращенная русским народом, получившая все блага от нас и теперь поливает дерьмом нас. гнать до израиля пешком, как их прародителей водили по пустыни, или и это они тоже нафантазировали?
Ответить
2 час.
ИР
Ирина Рукина
Посмотрите во внимательно на ее лицо - злоба, ненависть, мерзость, зависть - скопище человеческих пороков. А что, лишение звания - вещь невозможная? Какой стыд для чиновников от образования -полная дискредитация почетного звания за особые заслуги в сфере образования.
Ответить
1 час.
Nikolay Zakharov
Я, думаю Белоусова надо подключить к этой извращенке истории, и обязательно убрать звание засл. учителя, да из школы вышвырнуть. Чему эта еврейка может хорошему деток наших научить?
Ответить
21 мин.

Картина дня

наверх