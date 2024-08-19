В очередной раз, скажу я вам, открыла мне глаза эта прекрасная женщина, кумир нашей оппозиции - Тамара Эйдельман.
Откровения от Тамары
Комментарии
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Иван Еськов
Жидовка вскормленная и выращенная русским народом, получившая все блага от нас и теперь поливает дерьмом нас. гнать до израиля пешком, как их прародителей водили по пустыни, или и это они тоже нафантазировали?
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2 час.
ИР
Ирина Рукина
Посмотрите во внимательно на ее лицо - злоба, ненависть, мерзость, зависть - скопище человеческих пороков. А что, лишение звания - вещь невозможная? Какой стыд для чиновников от образования -полная дискредитация почетного звания за особые заслуги в сфере образования.
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1 час.
Nikolay Zakharov
Я, думаю Белоусова надо подключить к этой извращенке истории, и обязательно убрать звание засл. учителя, да из школы вышвырнуть. Чему эта еврейка может хорошему деток наших научить?
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21 мин.
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