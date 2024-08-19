Откровения от Тамары

Иван Еськов Жидовка вскормленная и выращенная русским народом, получившая все блага от нас и теперь поливает дерьмом нас. гнать до израиля пешком, как их прародителей водили по пустыни, или и это они тоже нафантазировали?

ИР Ирина Рукина Посмотрите во внимательно на ее лицо - злоба, ненависть, мерзость, зависть - скопище человеческих пороков. А что, лишение звания - вещь невозможная? Какой стыд для чиновников от образования -полная дискредитация почетного звания за особые заслуги в сфере образования.