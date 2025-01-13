Конфетки с опасной начинкой продавали наркодилеры в Свердловской области

Криминальный бизнес новоявленные шоколатье развернули в съёмной квартиреЗлоумышленников, которые торговали конфетами с психотропными веществами, задержали сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Тюменского ЛО МВД России в Свердловской области.