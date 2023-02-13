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«Ливерпуль» проиграл лишь один из 28 последних матчей с «Эвертоном». За 12 лет «красные» победили 14 раз

«Ливерпуль» проиграл лишь один из 28 последних матчей с «Эвертоном». За 12 лет «красные» победили 14 раз

«Ливерпуль» практически не проигрывает «Эвертону» в последние годы. Сегодня «красные» обыграли соперника по дерби со счетом 2:0.

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