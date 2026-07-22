Мировым ценам на золото предсказали рост

К концу 2027 года мировые цены на золото могут вырасти до 5800-6000 долларов за тройскую унцию. Такое подорожание драгоценному металлу предсказали аналитики американского банка Wells Fargo, сообщает РИА Новости.
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