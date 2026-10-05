Telegram: «Атаракс» исчез из 90% московских аптек

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил о дефиците препарата «Атаракс» в аптечных сетях столицы. В девяти из десяти аптек Москвы средство отсутствует, а аналоги редки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Энди Бернхэм отка...
- ВД Минпромторг Росси...
- ДВ "Что за твари жив...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым