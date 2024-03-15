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Церковные праздники 16 марта: день памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, а также Волоколамской иконы Божией Матери

Церковные праздники 16 марта: день памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, а также Волоколамской иконы Божией Матери

Церковные праздники 16 марта: день памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, а также Волоколамской иконы Божией Матери ClickioПравославная церковь 16 марта чтит память святых великомучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

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