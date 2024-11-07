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Ученые разработали сенсоры для раннего выявления рака легких по составу выдыхаемого воздуха

Ученые разработали сенсоры для раннего выявления рака легких по составу выдыхаемого воздуха

Международная группа исследователей представила новые сверхчувствительные датчики, способные обнаруживать химические изменения в выдыхаемом воздухе, что может стать значительным шагом в ранней диагностике рака легких.

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