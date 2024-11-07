Ученые разработали сенсоры для раннего выявления рака легких по составу выдыхаемого воздуха

Международная группа исследователей представила новые сверхчувствительные датчики, способные обнаруживать химические изменения в выдыхаемом воздухе, что может стать значительным шагом в ранней диагностике рака легких.
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