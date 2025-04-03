️Трамп заявил, что Путин и Зеленский готовы к сделке по Украине

США, по его словам, добьются успеха во взаимодействии с Россией Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что и президент России Владимир Путин, и Владимир Зеленский готовы к сделке по Украине, передает информационное агентство ТАСС.
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