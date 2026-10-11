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ИА Регнум

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Из-за атаки БПЛА полностью остановлена работа дата-центра «Яндекса» во Владимире

Из-за атаки БПЛА полностью остановлена работа дата-центра «Яндекса» во Владимире

Инфраструктура дата-центра «Яндекса» пострадала в результате атаки украинских БПЛА во Владимире. Работа дата-центра остановлена, сообщил 11 октября Telegram-канал Yandex Cloud Alerts.

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