POS-периферия в автоматизации торгового бизнеса

С момента появления первых кассовых аппаратов технологии в сфере торговли стремительно развиваются. Сегодня ключ к успеху торгового бизнеса – POS-периферия, способная автоматизировать рутинные процессы на кассе и в торговом зале, а также улучшить взаимодействие с клиентами.