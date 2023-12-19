POS-периферия в автоматизации торгового бизнеса

С момента появления первых кассовых аппаратов технологии в сфере торговли стремительно развиваются. Сегодня ключ к успеху торгового бизнеса – POS-периферия, способная автоматизировать рутинные процессы на кассе и в торговом зале, а также улучшить взаимодействие с клиентами.
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