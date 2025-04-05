Пилоту сгоревшего в «Шереметьево» Sukhoi Superjet не изменили приговор

Московский областной суд оставил без изменений приговор Денису Евдокимову – пилоту самолета Sukhoi Superjet 100, борт загорелся после жесткой посадки в мае 2019 года в аэропорту Шереметьево, передает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства документы.