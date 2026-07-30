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Не только кружево, табак и пиво. Как Елец принял современное искусство?

Не только кружево, табак и пиво. Как Елец принял современное искусство?

Кажется, всё больше городов хотят идти по пути Выксы и Зарайска. К компании городов, которые с уважением относятся к своему наследию, но на месте стоять не хотят, присоединяется Елец — город, который всего на 1 год старше Москвы, а выглядит как настоящий портал в купеческое прошлое.

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