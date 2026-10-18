Представители азербайджанской общины Севастополя подготовили гуманитарный груз для бойцов СВО.Представители азербайджанской общины Севастополя подготовили партию гуманитарного груза для бойцов в зоне СВО.
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