💡 В Симферополе ряд улиц остался без света 9 сентября Из-за плановых ремонтных работ электричества не будет до 17:00, сообщили в «Крымэнерго».
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💡 В Симферополе ряд улиц остался без света 9 сентября Из-за плановых ремонтных работ электричества не будет до 17:00, сообщили в «Крымэнерго».