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test mazurok

1 подписчик
💡 В Симферополе ряд улиц остался без света 9 сентября

💡 В Симферополе ряд улиц остался без света 9 сентября Из-за плановых ремонтных работ электричества не будет до 17:00, сообщили в «Крымэнерго».

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