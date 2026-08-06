Три страны решили подписать совместное соглашение в области обороны

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан решили подписать совместное соглашение в области обороны. Как передает Clash Report со ссылкой на источники знакомые с ситуацией, документ будет подписан уже в эту пятницу, 7 августа.
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