В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» жители Хабаровского края продолжают получать поздравления и подарки

Сотрудники городских и районных органов внутренних дел продолжают радовать ребят и взрослых сюрпризами, проводят профилактические беседы в неформальной обстановке и, конечно, создают праздничное настроение гостям и жителям региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии