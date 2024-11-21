Байден поручил Блинкену определить необходимость выделения Киеву $35 млн

Американский лидер Джо Байден поручил госсекретарю США Энтони Блинкену определить необходимость предоставления Киеву дополнительной помощи в размере 35 миллионов долларов, следует из указа, опубликованного на сайте Белого дома.
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