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Месячник здоровья.

Месячник здоровья.

С 21.01.2025 по 21.02.2025 в школе объявлен месячник здоровьяС 21.01.2025 по 21.02.2025 в учреждении образования в рамках Месячника здоровья в каждом классе пройдет ряд мероприятий антиалкогольной пропаганды, здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и будущего без наркотиков .

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