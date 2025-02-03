Месячник здоровья.

С 21.01.2025 по 21.02.2025 в школе объявлен месячник здоровьяС 21.01.2025 по 21.02.2025 в учреждении образования в рамках Месячника здоровья в каждом классе пройдет ряд мероприятий антиалкогольной пропаганды, здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и будущего без наркотиков .