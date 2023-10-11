Пресс-секретарь Хасна: в секторе Газа повредили 16 школ ООН

В секторе Газа из-за обострения палестино-израильского конфликта не осталось безопасных мест. От ударов ЦАХАЛ пострадали 18 учреждений Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, в том числе 16 школ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии