Удары американскими ракетами по городу Новая Каховка в Херсонской области были нанесены по личному приказу украинского президента Владимира Зеленского, считает глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев, сообщает информационный портал ТАСС.
Удары американскими ракетами по городу Новая Каховка в Херсонской области были нанесены по личному приказу украинского президента Владимира Зеленского, считает глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев, сообщает информационный портал ТАСС.
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