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Глава Новой Каховки Леонтьев: Зеленский лично отдал приказ об обстреле

Глава Новой Каховки Леонтьев: Зеленский лично отдал приказ об обстреле

Удары американскими ракетами по городу Новая Каховка в Херсонской области были нанесены по личному приказу украинского президента Владимира Зеленского, считает глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев, сообщает информационный портал ТАСС.

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