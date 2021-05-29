МОЯ СТРАНА

5 751 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Кто скажет, сколько ещё терпеть этих фашистов?Под Донецком в ре...
  • Олег Анатольевич
    Коррупция в США?Нет,это другое)))))В офисе Обамы раз...
  • Severyanin
    Разве можно брать подарок у потенциального врага? Возможно пластик сделан с добавкой какого-нибудь долгоиграющего от...Японцы посоветова...

Запад обещает белорусам плюшки за сдачу Лукашенко

Запад обещает белорусам плюшки за сдачу Лукашенко

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила лидерам белорусской политэмиграции, что ЕС утвердил экономический план «для демократической Беларуси», который предполагает выделение  стране 3 млрд  в случае свержения президента Александра Лукашенко.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх