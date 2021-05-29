Запад обещает белорусам плюшки за сдачу Лукашенко

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила лидерам белорусской политэмиграции, что ЕС утвердил экономический план «для демократической Беларуси», который предполагает выделение стране 3 млрд в случае свержения президента Александра Лукашенко.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила лидерам белорусской политэмиграции, что ЕС утвердил экономический план «для демократической Беларуси», который предполагает выделение стране 3 млрд в случае свержения президента Александра Лукашенко.
Свежие комментарии