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FTimes

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В Белгороде задержаны подростки, нападавшие на прохожих

В Белгороде задержаны подростки, нападавшие на прохожих

В Белгороде задержаны подростки, нападавшие на прохожих Елена Галицкая17 января пресс-служба региональной прокуратуры Белгорода объявила о задержании пятерых из шести подростков, составляющих группу хулиганов, избивавших прохожих в городе, сообщают журналисты ftimes.

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