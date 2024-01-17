В Белгороде задержаны подростки, нападавшие на прохожих Елена Галицкая17 января пресс-служба региональной прокуратуры Белгорода объявила о задержании пятерых из шести подростков, составляющих группу хулиганов, избивавших прохожих в городе, сообщают журналисты ftimes.
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