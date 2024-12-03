Иван Янковский и Юра Борисов сыграют первых российских гонщиков

Актеры Иван Янковский и Юра Борисов сыграют в фильме «Битва моторов». Об этом компания «Централ Партнершип» рассказала на презентации новых идей для получения финансовой поддержки Фонда кино, пишет портал «Театрал».
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