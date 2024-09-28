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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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МЛС. «Интер Майами» Месси сыграет с «Шарлотт», «Атланта» Миранчука в гостях у «Филадельфии»

«Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука сыграет в гостях с «Филадельфией». МЛС Регулярный чемпионат Интер Майами – Шарлотт Дата проведения 29 сентября, 02:30, «Chase Stadium» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Филадельфия Юнион – Атланта Юнайтед Дата проведения 29 сентября, 02:30, «Subaru Park» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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