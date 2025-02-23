Apple улучшит камеру iPhone 17 Pro с упором на видеосъёмку По сообщениям сетевых ист...

Apple улучшит камеру iPhone 17 Pro с упором на видеосъёмкуПо сообщениям сетевых источников, компания Apple уделит больше внимания улучшению видеосъёмки в новых смартфонах iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, запуск которых должен состояться осенью этого года.
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