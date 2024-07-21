Василий Анохин в День металлурга рассказал о планах запустить литейное производство в Вязьме

Ежегодно в третье воскресенье июля металлурги отмечают свой профессиональный праздник. По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, этот праздник объединяет всех, кто трудится в одной из самых сложных и важных отраслей промышленности.
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