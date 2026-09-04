БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Кому достанутся арсеналы Приднестровья: МИД РФ предупреждает — НАТО уже точит зубы на наши склады

Кому достанутся арсеналы Приднестровья: МИД РФ предупреждает — НАТО уже точит зубы на наши склады

Прорыв? Десант? Ракетный удар по супостату? Какие методы есть у России, чтобы остановить агрессию против ПМР Дмитрий Родионов Фото: Пресс-центр МВД ПМР/ТАСС Материал комментируют: Владимир Сапунов Игорь Шатров Россия готова оперативно отреагировать на возможное обострение ситуации в Приднестровье, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

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