Кому достанутся арсеналы Приднестровья: МИД РФ предупреждает — НАТО уже точит зубы на наши склады

Прорыв? Десант? Ракетный удар по супостату? Какие методы есть у России, чтобы остановить агрессию против ПМР Дмитрий Родионов Фото: Пресс-центр МВД ПМР/ТАСС Материал комментируют: Владимир Сапунов Игорь Шатров Россия готова оперативно отреагировать на возможное обострение ситуации в Приднестровье, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.