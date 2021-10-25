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Вино в России смогут продавать на специализированных ярмарках

Вино в России смогут продавать на специализированных ярмарках

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности согласовала изменения, предложенные кабмином для внесения в инициативу Минпромторга относительно предоставления возможности продавать винодельческую продукцию на специализированных ярмарках.

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