Энди Маррей: «Обожаю смотреть Игу Швентек ♥️»

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей сделал комплимент Иге Швентек. «Обожаю смотреть Игу Швентек ♥️», – написал Маррей в твиттере, когда полька вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

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