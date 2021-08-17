Куйвашев раскритиковал идею строить метро в Екатеринбурге

Проект второй ветки метро в Екатеринбурге слишком затратен, заявил губернатор Евгений Куйвашев Строить вторую ветку метро в Екатеринбурге пока экономически невыгодно, поскольку уровень жизни жителей свердловской столицы недостаточен для этого.