Bloomberg: Трамп намерен отменить ограничения на ИИ-чипы, введенные при Байдене

Global Look Press/White House/via Globallookpress.com Администрация американского лидера Дональда Трампа планирует отменить ограничения на чипы для искусственного интеллекта, который был введен во время президентства Джо Байдена, сообщает газета Bloomberg.
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