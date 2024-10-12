Руководство Scroll реагирует на критику сообщества

Недавно Scroll подвергся критике со стороны своего сообщества из-за партнерства с Binance. Критики утверждают, что это сотрудничество, по-видимому, благоприятствует более крупным биржам, не вознаграждая при этом отдельных членов сообщества.
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