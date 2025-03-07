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Неравенство в России выросло

Неравенство в России выросло

По итогам 2024 года в России коэффициент Джини — индикатор, показывающий неравномерность распределения доходов населения, — увеличился на 0,3 процентных пункта, до 40,8 процента, тем самым почти вернувшись на досанкционный уровень.

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