«Роскосмос» опроверг увольнение космонавта Крикалева

Telegram-канал «Фронт российской науки с Веденеевой» обозревателя газеты «Московский комсомолец» Натальи Веденеевой со ссылкой на источник сообщил, что единственный космонавт в центральном аппарате «Роскосмоса» Сергей Крикалев с 1 августа лишился работы.
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