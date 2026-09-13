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Регионы России

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ООН отправляет экспертов на Украину только через Киев – посол МИД РФ

ООН отправляет экспертов на Украину только через Киев – посол МИД РФ

Организация Объединённых Наций (ООН) заявила о согласии направлять своих экспертов на места преступлений, совершённых Вооружёнными силами Украины (ВСУ), только через Киев.

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