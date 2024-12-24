Размер алиментной пенсии будет обновляться ежегодно

Законопроектом предусмотрено, что алиментная пенсия, установленная в фиксированном размере, не может быть менее 50% среднегодового прожиточного минимума, установленного Национальным бюро статистики (НБС) для соответствующей категории населения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии