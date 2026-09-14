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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лиам Лоусон: «Вероятно, на этой неделе мне снова придется готовиться управлять болидом «Ред Булл»

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон, временно выступающий за « Ред Булл », ответил, гордится ли он своими результатами в последних трех гонках, которые провел в составе старшего коллектива.

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