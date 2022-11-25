Gamerss.press

3 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Uri Strukow
    Когда Чубайса назначили руководителем Роснано, мне начали звонить друзья- зачем и чтобы это значило. Тогда мне ничего...Военные США первы...
  • Юрий Мешков
    Наши туда уже чубайса запустили, так что хрен им с нанопокрытием!Военные США первы...
  • Иван Иванов
    и не только рыжего.Клиентов на процедуру тьма -тьмущая....Военные США первы...

Авторы Hogwarts Legacy приготовили осеннюю прогулку для любителей АСMР

Авторы Hogwarts Legacy приготовили осеннюю прогулку для любителей АСMР

Студия Avalanche Software выпустила новый ролик, посвящённый будущей игре Hogwarts Legacy. И он необычный: поклонников чародейства и волшебства ждёт двадцатиминутная утренняя прогулка по свежему осеннему воздуху, по мирным окрестностям Хогвартса.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх