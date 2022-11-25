Авторы Hogwarts Legacy приготовили осеннюю прогулку для любителей АСMР

Студия Avalanche Software выпустила новый ролик, посвящённый будущей игре Hogwarts Legacy. И он необычный: поклонников чародейства и волшебства ждёт двадцатиминутная утренняя прогулка по свежему осеннему воздуху, по мирным окрестностям Хогвартса.