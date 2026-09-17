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Из-за невозможности приехать в Киев Александр Маршал перенёс прах родителей и сестры на Троекуровское кладбище

Из-за невозможности приехать в Киев Александр Маршал перенёс прах родителей и сестры на Троекуровское кладбище

Заслуженный артист России Александр Маршал годами не мог прийти на могилы самых родных людей. Его отец, мать и младшая сестра покоились в Киеве, куда музыканту въезд был закрыт.

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