Из-за невозможности приехать в Киев Александр Маршал перенёс прах родителей и сестры на Троекуровское кладбище

Заслуженный артист России Александр Маршал годами не мог прийти на могилы самых родных людей. Его отец, мать и младшая сестра покоились в Киеве, куда музыканту въезд был закрыт.
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