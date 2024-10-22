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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» – «Штутгарт». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. Ювентус Италия – Штутгарт Германия Дата проведения 22 октября, 22:00, «Альянц Стэдиум» превью матча онлайн статистика коэффициенты Календарь Лиги чемпионов Таблица Лиги чемпионов Статистика Лиги чемпионов.

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