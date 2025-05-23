Боец Слащев: ВСУ спасались бегством при штурме Новооленовки

При освобождении населенного пункта Новооленовка на красноармейском направлении противник в ходе активных штурмовых действий российских войск покинул свои позиции, сообщил РИА Новости командир отделения беспилотных летательных аппаратов 33-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» Всеволод Слащев.
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