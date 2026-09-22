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Мировое обозрение

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Термоядерный реактор дал странный результат: Hylenr обнаружила резкий избыток гелия и аргона

Термоядерный реактор дал странный результат: Hylenr обнаружила резкий избыток гелия и аргона

Американская компания Hylenr завершила первый этап независимой проверки реактора на основе решёточного удержания ядерного синтеза (Lattice Confinement Fusion, LCF) в Texas A&M University.

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