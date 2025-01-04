Экономист Борисова рассказала о льготах при бессрочном статусе многодетности

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Ольга Борисова рассказала, что семья при появлении в ней трёх и более детей получает бессрочный статус многодетной.
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