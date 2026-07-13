Житель Подмосковья получил 2,5 года колонии за кражу бензина из каршеринга

t.me/Прокуратура Московской области Домодедовский городской суд приговорил жителя Подмосковья Арсанали Джангишиева к 2,5 года колонии общего режима за кражу топлива из каршеринговых автомобилей и систематическое пьяное вождение.
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