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Пронедра

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  • V K
    Есть закон о запрещении замены батарей? Нет. Что не запрещено - разрешено. Продаются в магазинах радиаторы, имеющие р...Штрафы за батареи...
  • Наталия
    Это, видимо, тот же, что и в Праймпресс пишет!С 1 ноября в мага...
  • Борис Кокин
    А мне похер, я в своём доме живуШтрафы за батареи...

Штрафы за батареи отопления: россиян ждет новое финансовое бремя

Штрафы за батареи отопления: россиян ждет новое финансовое бремя

Штрафы за батареи отопления: россиян ждет новое финансовое бремя Юлия ЧелкановаС недавних пор россияне стали получать тревожные известия, касающиеся замены радиаторов отопления в своих квартирах.

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Комментарии
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С
Старый
Ну что х, тебе писать не чем
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18 час.
Борис Кокин
А мне похер, я в своём доме живу
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9 час.
V K
Есть закон о запрещении замены батарей? Нет. Что не запрещено - разрешено. Продаются в магазинах радиаторы, имеющие российскую сертификацию. Следовательно, все, кто попробуют выписать штраф, могут своими бумажками подтереться...
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4 час.

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